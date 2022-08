Gemeinderäten ist das Finanz-Risiko zu hoch

Ossig/MZ - Die Wohnungen in der Untermühle in Ossig werden erstmal nicht saniert. Der Rat der Gemeinde Gutenborn, der das Objekt inklusive Bauhof und Werkstätte gehört, lehnte das in seiner jüngsten Sitzung knapp ab. Bei zwei Ja-Stimmen gab es jeweils drei Gegenstimmen und Enthaltungen. Befürworter der Angelegenheit war neben Matthias Rauh (Bürgervereinigung) vor allem Bürgermeister Stefan Leier (CDU), der den Beschluss auch eingebracht hatte. „Es geht darum, wie wir das Objekt neben dem Bauhof und der Unterkunft für unsere Gemeindehandwerker perspektivisch nutzen wollen. Die Wohnungen sind in einem sehr schlechten Zustand und aktuell nicht vermietbar. Ja, das ganze Haus verfällt langsam“, warb er für eine Kreditaufnahme.