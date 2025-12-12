Geldsegen für Schlosspark Moritzburg Zeitz: Was mit den 2,3 Millionen Euro gemacht werden soll

Zeitz/MZ/and. - Kurz vor Weihnachten erhielt die Stadt Zeitz von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit dem Förderbescheid zur „(touristischen) Weiterentwicklung des Schlossparks Moritzburg“ in Höhe von mehr als 2.3 Millionen Euro noch ein Weihnachtsgeschenk.

„Auf diese sehr gute Nachricht haben wir bereits ganz ungeduldig gewartet“, erklärte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Mit dem Bescheid wurde der Stadt eine 80-prozentige Förderung bewilligt, die notwendig ist um in den kommenden zwei Jahren den Zeitzer Gartentraum zu modernisieren. Geplant sind der lange geplante Neubau eines Multifunktionskomplexes, die Anlage mehrerer Erlebnisflächen zum Beispiel im Rossnerpark, die Erweiterung der Naturbühne und Neugestaltung des Eingangsbereichs sowie zusätzliche Stromentnahmestellen.

Die Umsetzung der Maßnahmen soll laut Stadtverwaltung ab Herbst 2026 beginnen.