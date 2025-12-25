An den Feiertagen lädt das Gasthaus Zum Dorfkrug in Rehmsdorf zu verschiedenen Weihnachtsbraten ein. Wie Karin Baumann vor 40 Jahren die Konsum-Gaststätte übernahm.

Geburtstag und Weihnachten in der Küche: Wo 75 Ententeile und 260 Klöße zubereitet werden.

Im Rehmsdorfer Gasthaus Zum Dorfkrug wird das Weihnachtsessen vorbereitet. Mutter Karin und Tochter Annett Baumann beim Probekochen.

Rehmsdorf/MZ. - Ein verführerischer Duft von Entenbraten und Rouladen, Wild und Fisch liegt in der Luft. In der Küche des Rehmsdorfer Gasthauses Zum Dorfkrug wird gekocht und gebrutzelt. Karin Baumann leitet das Team in der Küche. „Ja, eigentlich haben wir in diesem Jahr Jubiläum, denn 1985 habe ich mit meinem Mann die Konsum-Gaststätte in Rehmsdorf übernommen“, erzählt die 66-Jährige. Seitdem steht sie zu jedem Weihnachtsfest in der Küche. Und ihre Tochter Annett Baumann verrät: „Mutti hat sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag.“ Doch die Jubilarin winkt ab. „Geburtstag ist nicht wichtig, jetzt ist Weihnachten“, sagt sie.