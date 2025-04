Aus dem Oberallgäu in die Elsteraue: Vor neun Jahren kaufte Andrea Hilser den leerstehenden Gasthof Weißer Hirsch in Göbitz. Welche Pläne sie hatte und was nicht funktionierte.

Göbitz/MZ. - Jetzt geht es los: Am Karfreitag startet Wirtin Andrea Hilser in die neue Saison und öffnet ihren Hof Göbitz. In dieser Woche liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, so wurden Holzmöbel geschliffen und gestrichen. Alles startklar für den Biergarten. „Es gibt in diesem Jahr zur Eröffnung keine Live-Musik. Wir öffnen einfach am Karfreitag ab 12 Uhr den Biergarten und fangen langsam an“, sagt Andrea Hilser.