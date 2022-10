Gärtner zeigen Zeitzer Regionalverband an: Wo ist das Geld gebliben?

Kleingartenverein in Großosida zahlt seit mehr als zehn Jahren seine Pacht an den Regionalverband. Doch die Gemeinde geht leer aus und bekommt die Pacht nicht.

Das herrliche Wetter dieser Tage lockt viele in die Gärten - hier in die Gartenanlage Großosida.

Grossosida/MZ - Der Vorstand des Kleingartenvereins Am Wehr in Großosida hat den Kanal vom Regionalverband der Kleingartenfreunde Zeitz und Umgebung voll. „Wir haben gegen den Verband Strafanzeige wegen Unterschlagung gestellt“, sagt Georg Stibale. Und das kam so: Der Regionalverband hat Jahr für Jahr von den Gärtnern in Großosida Pacht gefordert und diese auch pünktlich erhalten. „In einem Gespräch mit unserem Bürgermeister Stefan Leier habe ich erfahren, dass es zwischen der Gemeinde und dem Regionalverband gar keinen Pachtvertrag gibt, gezahlt haben wir aber trotzdem jedes Jahr“, erzählt Stibale.