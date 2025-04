Sechs Feuerwehren und insgesamt 38 Einsatzkräfte, plus Rettungsdienst und Polizei waren am Mittwoch in Bornitz im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro. Wie es dazu kam.

Garage und Schuppen brennen in Bornitz, was ist passiert?

Bornitz/MZ. - Großeinsatz für Feuerwehren in der Gemeinde Elsteraue: Am Mittwochnachmittag brannte es im Garten eines Einfamilienhauses in Bornitz direkt an der Bundesstraße 2. „Ich hatte danach natürlich schlaflose Nächte, doch wir sind noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen“, sagt Marion Hense. Doch sie steht noch immer fassungslos in ihrem Vorgarten, den geplanten Urlaub hat das Senioren-Paar erstmal abgesagt. Am Donnerstagvormittag war der kriminaltechnische Dienst der Polizei in Bornitz und ermittelte zur Brandursache. „Mein Mann war bei der Versicherung und hat den Vorfall mitgeteilt, weiter kann ich noch nichts sagen“, verrät Marion Hense am Gartenzaun.

Mit Gasbrenner hantiert

Die Polizei Burgenlandkreis beziffert den Sachschaden auf zirka 90.000 Euro. „Laut unseren Erkenntnissen hat ein 67-jähriger Mann mit einem Gasbrenner versucht Unkraut wegzumachen. Auf Grund der anhaltenden Trockenheit geriet dabei zunächst eine Hecke in Brand. Anschließend ging das Feuer auf Garage und Schuppen über“, teilt Polizeikommissar Marcus Hillner am Donnerstag mit. Im Polizeibericht ist von einem Verletzten die Rede.

In Bornitz brannte es am Mittwoch. Die Zeitzer Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um das Übergreifen auf das Nachbargrundstück zu verhindern. Foto: Privat

„Ach Gott das war mein Mann. Er hat in aller Hektik Gartenschläuche ausgerollt und ist dabei gestürzt. Er hat Schürfwunden am Arm und auf der Nase, aber das ist nicht weiter schlimm“, sagt Marion Hense. Voller Dank spricht sie über ihre Nachbarn, die als Erste beim Löschen geholfen haben. „Ich bin allen so dankbar. Es herrscht eben noch ein gutes Miteinander in unserem Dorf“, sagt Marion Hense. Als die Feuerwehrleute da waren, haben diese ihr Bestes gegeben. „Ein Feuerwehrmann war mal mein Schüler. Ich hatte ihn in Uniform und unter dem Helm gar nicht erkannt. Aber es war toll, wie sie als gut eingespieltes Team funktioniert haben. Mein persönlicher Respekt gilt auch den sehr engagierten Feuerwehrfrauen“, sagt Marion Hense.

Großer Einsatz

Sechs Feuerwehren und insgesamt 38 Einsatzkräfte, plus Rettungsdienst und Polizei waren am Mittwoch in Bornitz im Einsatz, so teilt Mark Fischer (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue mit. Im Einzelnen waren die freiwilligen Feuerwehren aus Bornitz, Draschwitz, Profen, Reuden und Maßnitz vor Ort. Die Dienstschicht der Zeitzer Wehr unterstützte den Einsatz mit einer Drehleiter und löschte vom Nachbargrundstück aus. Die Alarmierung erfolgte laut Kreisleitstelle um 14.44 Uhr und der Einsatz dauerte bis 17.52 Uhr. Aus Sicht der Familie Hense habe es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis die Feuerwehr da war. Ein Grund dafür sei die gesperrt Verbindungsstraße Landesstraße 193 vom Industriepark in Richtung B 2 und Bornitz. Hier wird gebaut und zum Beispiel die Maßnitzer Feuerwehr musste einen Umweg fahren.

Diese Aussage weist die Gemeinde Elsteraue zurück. „Die Sperrung der L193 war der Leitstelle des Burgenlandkreises und auch den eingesetzten Feuerwehren bekannt. In Folge des längeren Anmarschweges war die Ortsfeuerwehr Maßnitz, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, zügig an der Einsatzstelle“, heißt es von der Gemeinde dazu. Außerdem seien die Wehren entlang der Bundesstraße 2 bereits zügig vor Ort gewesen.

Für Familie Hense heißt es nun in den nächsten Tagen aufräumen. Auf das Osterfest können sich die Senioren nicht freuen.