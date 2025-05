Der Ascherslebener Weg in Westdorf ist eng, wird aber dennoch regelmäßig von Lkw genutzt. Könnte eine Einbahnstraße das Problem lösen? Darüber wurde unlängst im Ortschaftsrat diskutiert.

Lkw-Verkehr auf schmalem Weg: Könnte Einbahnstraße an Westdorfs Ortseingang eine Lösung sein?

Westdorf/MZ - Soll der Ascherslebener Weg in Westdorf eine Einbahnstraße werden? Der Weg ist von Aschersleben aus die erste Einfahrt von der Landesstraße in den Ort. Er wird daher auch sehr häufig von größeren Fahrzeugen genutzt, obwohl er sehr schmal ist. Weil es immer wieder Klagen von Anwohnern gab, wurde überlegt, ob nicht eine Einbahnstraßenregelung sinnvoll wäre, berichtete Ortsbürgermeister Ronny Küster nach einer Bürgerfrage in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung.