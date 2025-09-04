Kein Beruf könnte Stefanie Bergmann glücklicher machen. Nach ihrer Umschulung zur Podologin hilft sie nicht nur bei kosmetischen Problemen an den Füßen.

Füße in guten Händen: Behandlung von eingewachsenen Zehennägeln und Warzen

Stefanie Bergmann aus Grana ist nach einer Umschulung Podologin.

Zeitz/MZ. - „Ich bin sehr stolz auf meine Mutti“, sagt Moritz Bergmann und tätschelt wohlwollend ihre Schulter. Dass sie sich zur Podologin umgeschult hat, findet der 16-Jährige richtig gut. Und Stefanie Bergmann lacht glücklich: „Es ist mein absoluter Traumberuf. Ich liebe es, Menschen zu helfen.“