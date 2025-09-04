weather regenschauer
  4. Neue Podologin in Zeitz: Füße in guten Händen: Behandlung von eingewachsenen Zehennägeln und Warzen

Kein Beruf könnte Stefanie Bergmann glücklicher machen. Nach ihrer Umschulung zur Podologin hilft sie nicht nur bei kosmetischen Problemen an den Füßen.

Von Margit Herrmann 04.09.2025, 16:00
Stefanie Bergmann aus Grana ist nach einer Umschulung Podologin.
Stefanie Bergmann aus Grana ist nach einer Umschulung Podologin. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Ich bin sehr stolz auf meine Mutti“, sagt Moritz Bergmann und tätschelt wohlwollend ihre Schulter. Dass sie sich zur Podologin umgeschult hat, findet der 16-Jährige richtig gut. Und Stefanie Bergmann lacht glücklich: „Es ist mein absoluter Traumberuf. Ich liebe es, Menschen zu helfen.“