Zeitz/MZ. - In der Praxis der Zeitzer Hebamme Gabriele Knobloch herrscht munteres Stimmengewirr. Ihr guter Rat ist noch immer gefragt. Bis zur Schließung der Entbindungsstation im Zeitzer Klinikum hatte sie 3.500 Babys auf die Welt geholt. Jetzt ist sie zwar nicht mehr bei Geburten dabei, jedoch für junge Mütter bleibt ihr Rat in vielen Fällen sehr wertvoll. So treffen sich derzeit Frauen im Alter von 22 bis 34 Jahren mit ihren Babys einmal in der Woche donnerstags bei der Hebamme in der Zeitzer Parzellenstraße. Die Frauen plaudern und machen Rückbildungsgymnastik, tauschen ihre Erfahrungen aus und erzählen über ihren Weg zur Entbindung.