Zu einem Unfall mit fünf Verletzten musste die Polizei am Donnerstag in Zeitz ausrücken.

Zeitz/MZ - Fünf Verletzte hat ein Unfall am Donnerstagmorgen in Zeitz gefordert. Nach Angaben der Polizei war ein Pkw auf der Verbindungsstraße von Sprossen nach Zeitz unterwegs, als ein Pkw-Fahrer auf der Hainichener Dorfstraße an der Kreuzung die Vorfahrt nicht beachtete. Die Verletzten, zu denen die Polizei keine weiteren Angaben machte, sind in die umliegenden Krankenhäuser transportiert worden.