Seit 20 Jahren frisiert Sybille Kretzschmar im Haus „Zeitzblick“. Ihre Geschichte reicht zurück bis in DDR-Zeiten – mit treuer Kundschaft und neuen Frisurentrends.

Zeitz/MZ. - Ihre ersten zufriedenen Kunden waren ihre Puppen. Fein säuberlich aufgereiht warteten sie auf die Spezialbehandlung ihrer Puppenmutti Sybille. Das ist jetzt schon über ein halbes Jahrhundert her. Heute ist Sybille Kretzschmar selbstständig und empfängt seit 20 Jahren in ihrem Friseur-Salon im Haus „Zeitzblick“ in Zeitz ihre Kundschaft.