Senioren im Burgenlandkreis Schlechter Ruf abgewendet: Zeitzer Hochhaus erhält Zertifikat

Vor einigen Jahren war das „Hochhaus“ in Zeitz in Verruf geraten. Jetzt wurde es zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Was das Haus „Zeitzblick“ nun so seniorenfreundlich macht.