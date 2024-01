Zeitz/MZ - Frische Farbe im Schloss Moritzburg: Das einstige Zimmer der Herzogin Maria Amalia wird restauriert und farblich neu gestaltet. Die Arbeiten sollen im Mai beginnen und spätestens Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Das Zimmer befindet sich direkt neben dem Trauzimmer im Schloss. Deshalb sind dort vorerst keine Eheschließungen möglich.

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Burgenlandkreis unterstützen das Vorhaben. Sie fördern es „mit einem ordentlichen fünfstelligen Betrag“, so Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis. Konkretere Angaben zur Höhe des Förderbescheids, der am Dienstag im Schloss übergeben worden ist, machte Kerner nicht. Insgesamt, so Museumsleiterin Kristin Otto, werde derzeit mit einer Gesamtinvestition von knapp 170.000 Euro kalkuliert. An der Finanzierung sind neben der Sparkasse das Land Sachsen-Anhalt und der Burgenlandkreis beteiligt.

Der aktuelle Zustand des Gemaches der einstigen Herzogin wird derzeit als grau und verstaubt beschrieben. Künftig soll das Zimmer auf der Ebene des Festsaals heller und freundlicher wirken. Besonders wertvoll in dem Zimmer ist die dreidimensionale Stuckdecke.