Ideen für Zeitz waren Montagabend in der Alten Stadtbibliothek in der Rahnestraße zu sehen.

Zeitz/MZ/ANK. - Wie Zeitz künftig aussehen könnte, haben Vertreter der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) am Montagabend in der Alten Stadtbibliothek in der Rahnestraße vorgestellt. In einem Offenen Studio präsentierten sie erstmals ihre Entwürfe zur Stadtentwicklung. Sie sind das Ergebnis eines mehrmonatigen Projekts. Daran hatten 70 Studenten aus dem 7. Semester der Fakultät Landschaftsarchitektur der HSTW in Freising teilgenommen – 30 aus dem Schwerpunkt Stadtplanung und 40 aus dem Schwerpunkt Freiraumplanung. Sie hatten Teile der Stadt erkundet, analysiert und planerisch weitergedacht.

Zeitzer Lücken anders gesehen

Herausgekommen sind eine Reihe von Ideen, die auf Übersichtskarten in der Alten Stadtbibliothek ausgestellt waren. Dabei ging es zum Beispiel um neue Fuß- und Radwege durch die Stadt, etwa mit einem Durchgang durch den Zeitzer Bahnhof in die Elstervorstadt hinein, um Verkehrsberuhigung in der Rahnestraße. Insgesamt werden Lücken und Leerstand dabei als Chancen gesehen – für Minigärten zum Beispiel oder für vorübergehendes Vermieten an Künstler oder Handwerker.

Orte in Zeitz neu denken

Die vorgestellten Konzepte und Ideen seien gute und wichtige Impulse, Orte in der Stadt neu zu denken und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, stellten die Teilnehmer, interessierte Bürger, Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker fest. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) sagte laut einer Mitteilung der HSWT, es sei wichtig, zu zeigen, welche anderen als die bisher gedachten Möglichkeiten es gäbe, beispielsweise mit Baulücken umzugehen, und diese zunächst auch unabhängig von Besitzverhältnissen und möglichen Restriktionen zu denken. Und Jörg Meinecke, Sachgebietsleiter Gebäude und Flächenmanagement der Stadt, sagte, dass für innovative und unkonventionelle (Zwischen-)Nutzung von Flächen ein unbürokratisches Verwaltungshandeln notwendig sei.

Vorstellung am Zwürfel in Zeitz

Eine Zusammenfassung der Entwürfe wird voraussichtlich am 19. Juni während der Stadtratssitzung vorgestellt. Bereits am Abend zuvor sollen die Arbeiten in zwanglosem Rahmen beim Grillen am Zwürfel, also an der Bluebox auf dem Zeitzer Schützenplatz, ausgestellt werden. Interessierte sind dazu eingeladen.