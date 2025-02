Vom Freiluftkino bis zum Nachbarschaftsgarten: So könnte die Bluebox in Zeitz neu belebt werden

Zeitz/MZ. - Die Bluebox auf dem Zeitzer Schützenplatz rückt in diesem Sommer mehr denn je in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei stehen immer wieder die Fragen im Raum: Was könnte aus dem markanten, würfelförmigen Objekt werden? Wie wollen es die Zeitzer in der Zukunft nutzen? Als Treffpunkt, der auch zu Ausstellungen und Märkten einlädt?