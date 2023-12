Bei einem Autounfall in Zeitz ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden.

Zeitz/MZ - Beim einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Hainichener Dorfstraße in Zeitz ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit.

Demnach hatte dort ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet und war mit seinem Wagen vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Hainichener Dorfstraße aufgefahren. Auf der Kreuzung sei es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen, heißt es weiter.