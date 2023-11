Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst will Fördermittel für eine Wärmeplanung einholen.

Droyssig/MZ. - Bekommt die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst im kommenden Jahr eine Wärmeplanung? Sowohl der Bau- als auch der Haupt- und Finanzausschuss haben jetzt jeweils eine eindeutige Empfehlung an den Verbandsgemeinderat abgeben, Fördergelder zu beantragen. Am Mittwoch, 6. Dezember, könnte es die Entscheidung dazu geben. Allerdings müsste ein entsprechender Antrag auf bis zu 100 Prozent Fördergelder vom Bund noch in diesem Jahr erfolgen. Unterstützung könnte die Verwaltung dabei von der Landesenergieagentur (Lena) sowie indirekt von der Stadt Lützen bekommen. „Die wollen das jetzt auch beantragen, daran könnten wir uns vielleicht fachlich orientieren“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Jenny Schuft.