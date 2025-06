Strampeln für die eigene Firma: Vor zehn Jahren machte sich Christian Stahn als Physiotherapeut selbstständig. Heute beschäftigt er 19 Mitarbeiter. Kernstück ist das Therapiezentrum in der ehemaligen Verwaltung der Schokoladenfabrik Zetti.

Das Therapiezentrum Zeitz feiert sein zehnjähriges Bestehen. Darauf stößt Christian Stahn (links) gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Thieme an. Vor zwei Jahren zog das Unternehmen in die Donaliesstraße um, seitdem gehört ein Gesundheitsstudio mit modernen Fitnessgeräten dazu.

Zeitz/MZ. - Auf den Sportgeräten sitzt Christian Stahn viel zu selten, dabei hat er seit zwei Jahren sogar ein „eigenes Fitnessstudio“. Denn damals hauchte er dem traditionsreichen Zetti-Gebäude in der Donaliesstraße Zeitz neues Leben ein. „Oben unterm Dach befand sich einst der Speisesaal“, erzählt Christan Stahn. Heute gibt es an dieser Stelle einen Gesundheitszirkel mit modernem Gerätetraining. Eine sportliche Ergänzung im Therapiezentrum, doch das Kernstück des Unternehmens ist eine Physiotherapie. Damit fing alles an.