58 Piloten staten in der Trabi-Rallye in Loitzschütz. Wer holt den Pokal?

32. Trabirennen und Dreschfest in Loitzschütz: Eric Hemmann muss nach dem Vorlauf den Zylinderkopf wechseln.

Loitzschütz/MZ - Lokalmatador Eric Hemmann hat bei der 32. Auflage des Trabirennens in Loitzschütz ein Problem. „Ich lag am Samstag im Vorlauf auf einem guten zweiten Platz. Dann ging der Zylinderkopf kaputt und ich wurde sechster“, sagt Eric Hemmann. Also war am Abend großes Bauen und Reparieren angesagt. Ob wohl im Finale alles rund läuft?

32. Trabirennen und Dreschfest in Loitzschütz. Das Publikum ist gespannt. Foto: Yvette Meinhardt

Am Sonntag 12 Uhr starten die Finalrennen. „Ich habe noch alle Chancen in das A-Rennen zu kommen und am Nachmittag um den Pokal mituzkämpfen“, sagt der Lokalmatador.

32. Trabirennen und Dreschfest in Loitzschütz: 58 Rennpappen gehen am Sonntag an den Start. Foto: Yvette Meinhardt

Allerdings werden es ihm seine Konkurrenten nicht leicht machen. 58 Rennfahrer gehen an den Start. Rundherum gibt es viel Zuschauer, ein Handwerkerdorf und auf jeden Fall Volksfest-Stimmung.