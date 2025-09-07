32. Trabirennen in Loitzschütz Finale beginnen am Sonntag um 12 Uhr in Loitzschütz
58 Piloten staten in der Trabi-Rallye in Loitzschütz. Wer holt den Pokal?
Loitzschütz/MZ - Lokalmatador Eric Hemmann hat bei der 32. Auflage des Trabirennens in Loitzschütz ein Problem. „Ich lag am Samstag im Vorlauf auf einem guten zweiten Platz. Dann ging der Zylinderkopf kaputt und ich wurde sechster“, sagt Eric Hemmann. Also war am Abend großes Bauen und Reparieren angesagt. Ob wohl im Finale alles rund läuft?
Am Sonntag 12 Uhr starten die Finalrennen. „Ich habe noch alle Chancen in das A-Rennen zu kommen und am Nachmittag um den Pokal mituzkämpfen“, sagt der Lokalmatador.
Allerdings werden es ihm seine Konkurrenten nicht leicht machen. 58 Rennfahrer gehen an den Start. Rundherum gibt es viel Zuschauer, ein Handwerkerdorf und auf jeden Fall Volksfest-Stimmung.