Jubiläum in der Elsteraue Feuerwehr Rehmsdorf feiert 70. Geburtstag mit großem Festumzug
Ein buntes Fest steigt am Wochenende in Rehmsdorf: 170 Jahre Feuerwehrbewegung wird gefeiert. Der Festumzug startet am Samstag am Naturbad. Wie zwei junge Männer die Truppe führen.
11.09.2025, 14:00
Rehmsdorf/MZ. - „Wenn ich einmal groß bin, werde ich Feuerwehrmann“, träumt der kleine Fin. Der Erstklässler der Grundschule Rehmsdorf wird am Samstag bestimmt beim großen Fest der Feuerwehr Rehmsdorf dabei sein: 170 Jahre Feuerwehrbewegung wird am Wochenende gefeiert. Höhepunkt ist ohne Frage der Festumzug am Samstag.