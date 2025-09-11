Ein buntes Fest steigt am Wochenende in Rehmsdorf: 170 Jahre Feuerwehrbewegung wird gefeiert. Der Festumzug startet am Samstag am Naturbad. Wie zwei junge Männer die Truppe führen.

Mit der Kita arbeitet die Rehmsdorfer Feuerwehr gut zusammen und viele Steppkes wollen dann zur Kinderfeuerwehr.

Rehmsdorf/MZ. - „Wenn ich einmal groß bin, werde ich Feuerwehrmann“, träumt der kleine Fin. Der Erstklässler der Grundschule Rehmsdorf wird am Samstag bestimmt beim großen Fest der Feuerwehr Rehmsdorf dabei sein: 170 Jahre Feuerwehrbewegung wird am Wochenende gefeiert. Höhepunkt ist ohne Frage der Festumzug am Samstag.