Wethautal/MZ. - Ein falscher Bankmitarbeiter erbeutet über 5.000 Euro aus dem Burgenlandkreis. Was war passiert? Ein 74-jähriger Mann aus dem Wethautal wurde Opfer eines Telefonbetrugs. Ein angeblicher Bankmitarbeiter versprach eine Auszahlung von über 100.000 Euro, forderte jedoch zuvor eine „Eigenleistung“, so teilt die Polizei am Sonnabend mit.

