Fahrzeug zur Straßenreparatur unterwegs

Reparaturarbeiten an verschiedenen Straßen in Zeitz werden noch bis zum 31. August durchgeführt.

Zeitz/MZ - Reparaturarbeiten an verschiedenen Straßen in der Stadt Zeitz werden seit diesem Dienstag und noch bis zum 31. August durchgeführt. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Während der Arbeiten komme es in den betroffenen Straßen zu Verkehrseinschränkungen und zu vorübergehenden Sperrungen von Parkflächen. Darauf, so die Stadt, werde aber hingewiesen. Hinweisschilder würden 72 Stunden vor Beginn der Arbeiten aufgestellt. Von den Arbeiten betroffen sind laut der Mitteilung aus dem Rathaus die Heinrich-Schütz-Straße (Foto) und weiterhin der Platanenweg 1-6a, 11-16, 17-25, 38-70, die Anna-Magdalena-Bach-, Robert-Schumann-, Dietrich-Bonhoeffer-, Gärtner-, Pekinger-, Besenstraße, Am Eulen- und Wiesengrund, Ahorn- und Ebereschenweg, die Zufahrt zum Kloster Posa und weiterhin im Zeitzer Ortsteil Geußnitz der Rödener Weg.