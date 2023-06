Die Unfallursache ist noch unklar. Was die Polizei bisher mitteilt.

Fahrer kommt am Ortsausgang Schellbach von der Fahrbahn ab

Unfall in der Gemeinde Gutenborn

Noch ermittelt die Polizei zum Hergang eines Unfalls am Ortsausgang von Schellbach.

Gutenbrn/MZ/and - Noch unklar ist der Hergang eines Unfalls in der Gemeinde Gutenborn. Dort befuhr ein Auto am frühen Samstagmorgen gegen 0.05 Uhr die Mühlenstraße im Ortsteil Schellbach Richtung B2.

Am Ortsausgang kam der Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei informiert, kollidierte mit einem Leitpfosten und stieß in der weiteren Folge frontal gegen einen Baum. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Am Wagen entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern noch an.