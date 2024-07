Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Dieb, der in Zeitz Waren im Wert von mehr als Tausend Euro gestohlen haben soll.

Zeitz/AFA - Am 24. April sind in einem Elektrofachmarkt in Zeitz mehrere mobile Festplatten im Gesamtwert von gut eintausend Euro gestohlen worden.