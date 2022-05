Es wird teurer: Hundehalter in Zeitz sollen tiefer in die Tasche greifen

Zeitz/MZ - Vor allem der Haushalt der Stadt Zeitz und das Konsolidierungskonzept stehen auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 3. Februar. Themen, die aktuell in den Ausschüssen diskutiert werden. Doch in der Stadtratssitzung geht es noch um weitere, für den Bürger wichtige Dinge. So wird auch über die Hundesteuersatzung und den Antrag auf Förderung einer Fahrradladestation abgestimmt. Die Debatte zur Hundesteuer wurde bereits im November 2021 in Ausschüssen und Ortschaftsräten begonnen.