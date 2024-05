Laut Deutscher Bahn sind die Arbeiten an der Bahnüberführung Zangenberg in vollem Gange. Zu sehen ist davon nichts. Die Gerüchteküche brodelt. Wie die Situation aktuell ist.

Es gibt keinen Baustopp am Tunnel in Zangenberg, aber jede Menge Gerüchte

Zangenberg/MZ. - Keine Feuersalamander, keine „abgesprungene“ Baufirma und erst recht keine Einsturzgefahr des Tunnels: Die Baumaßnahme am Eisenbahntunnel in Zangenberg laufe laut Deutscher Bahn (DB) fast nach Plan. Denn eine Verzögerung gibt es. Von Baustopp könne allerdings keine Rede sein. „Die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Leipziger Straße sind in vollem Gange“, bestätigt Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Anfrage der MZ.