Es gibt Geld für digitale Infrastruktur in Schulen in Zeitz

Zeitz/MZ. - Digitalisierung bleibt ein wichtiges Thema in Zeitz, auch und gerade in den Schulen. Informationen dazu gab es deshalb ebenfalls in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport. Die Verwaltung informierte, dass nicht nur Anträge auf Förderung für die Anschaffung digitaler Infrastruktur (IKT) gestellt wurden, sondern dass es auch schon erste Reaktionen gibt.

So sei bereits telefonisch über den positiven Bescheid für die Förderung der Grundschulen Bergsiedlung, Stadtmitte, Kayna und Elstervorstadt sowie der Sekundarschule III informiert worden, hieß es aus dem zuständigen Fachbereich. Der schriftliche Bescheid werde im Rathaus aktuell erwartet. Die beantragte und erwartete Fördersumme pro Schule beträgt circa 60.000 Euro.

Auch der generelle Bedarf in den Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Bedarfsanalyse digitale Infrastruktur für alle neun Schulen in der Stadt wurde in Rücksprache mit den Verantwortlichen an den Schulen erstellt, so eine weitere Information aus dem Fachbereich. Die technische Umsetzung der Digitalisierung an den Schulen wurde und werde mit der unentbehrlichen Unterstützung von Daniel Klotz, er arbeitet zu 40 Prozent im Fachbereich Soziales und zu 60 Prozent im Fachbereich EDV, durchgeführt.

Zur Unterstützung der Implementierung, also der Realisierung und der Umsetzung, von Prozessen der digitalen Infrastruktur wurde und wird darüber hinaus in Zeitz das Lehrerfortbildungsangebot „Digitalassistenz“ des Landes Sachsen-Anhalt in Anspruch genommen. Pilotschulen seien hier die Grundschulen Stadtmitte, Bergsiedlung und Kayna mit zum Teil bereits erfolgten Terminen zur Lehrerfortbildung.