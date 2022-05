Erinnerungen an Peter Merseburger, der in Zeitz geboren wurde und Ehrenbürger der Stadt ist

Am Dienstag starb der Journalist, Publizist, Autor und wichtige Aufklärer Peter Merseburger. Warum sich viele Zeitzer an ihn erinnern.

Zeitz/MZ - Peter Merseburger ist tot. Geschätzt wurde er als herausragender Journalist und Autor und als wichtiger Aufklärer im deutschen Fernsehen. Für viele Zeitzer verbindet sich viel mehr mit Merseburger. Geboren wurde er am 9. Mai 1928 in Zeitz. Merseburger war das zweite Kind des Zeitzer Malers und Grafikers Karl Erich Merseburger und dessen Ehefrau Gertrud, geborene Troeger. Peter Merseburger studierte an der Martin-Luther-Universität Halle Germanistik, Geschichte und Soziologie. Am 7. November 2008 wurde Peter Merseburger Ehrenbürger der Stadt Zeitz.