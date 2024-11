Künftig können Tickets dann rund um die Uhr in Zeitz gekauft werden. Warum der Automat da steht, wo er steht.

Nahverkehr in Zeitz

Zeitz/MZ/and. - Tickets für Fahrten mit der Erfurter Bahn, also Richtung Leipzig und Gera und bald auch in Richtung Weißenfels, können jetzt auf dem Zeitzer Bahnhof auch wieder am Automaten gekauft werden.

Der neue Fahrkartenautomat steht im Durchgang zu den Bahnsteigen hinter dem Nachtzugang auf der Westseite. Er ermöglicht es Fahrgästen, Tickets zu erwerben, auch wenn das Reisecenter in der Bahnhofshalle geschlossen ist. Natürlich können Fahrkarten auch weiterhin in den Zügen der Erfurter Bahn gekauft werden. Der Automat kann nicht in der Halle, wo er eigentlich besser vor Vandalismus geschützt wäre, aufgestellt werden: Die Bahnhofshalle wird nämlich abgesperrt, wenn Büros und Fahrkartenschalter schließen – eine Sicherungsmaßnahme gegen Vandalismus.