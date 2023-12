Stellwerk Reuden ist auch am Sonntag nicht besetzt. Es können keine Züge fahren. Welche Lösung für Fahrgäste gefunden wurde.

Die Erfurter Bahn fährt am Sonntag nur zwischen Zeitz und Gera sowie Profen und Leipzig. Zwischen Zeitz und Profen pendeln Busse.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/and - Wegen eines kurzfristigen Personalausfalls bei der DB Netz AG ist das Stellwerk in Reuden wie bereits am Sonnabend auch am Sonntag, 10. Dezember, von 6 bis 18 Uhr nicht besetzt. Die Züge der Erfurter Bahn können daher nicht von Zeitz nach Profen durchfahren. Darüber informiert die Erfurter Bahn.