Margit Blache (li.) und Nicole Cramer (re.) bedienen die Kundschaft in der Rasberger Filiale der Bäckerei Uttecht aus Zwenkau.

Seit Montag haben die Rasberger nach einem Jahr „Durststrecke“ wieder einen Bäcker: Bäckerei Uttecht, eine familiengeführte Bäckerei aus Zwenkau, beliefert ihre erste Filiale in Sachsen-Anhalt. „Wir bieten Brot, Brötchen und Kuchenteilchen. Außerdem können sich unsere Kunden in unserer gemütlichen Sitzecke niederlassen“, informiert Nicole Cramer vom Hauptgeschäft in Zwenkau, die zurzeit die vier Mitarbeiterinnen, unter ihnen Margit Blache, einarbeitet. Die Bevölkerung habe das Angebot bereits gut angenommen. Die Tür stehe kaum zu. Der Bäcker hat Montag bis Freitag von 6.30 bis 18 Uhr und Samstag von 6.30 bis 11 Uhr geöffnet.