Ortschaftsrat sammelt Geld und kauft ein neues Karussell für den Spielplatz unweit der Elsterwiesen. Wie die Kinder es eingeweiht haben.

Einweihnung in der Elsteraue: In Bornitz dreht sich was

Die Mädchen und Jungen der Kita Zwergenhaus in Bornitz weihen das neue Karussell auf dem Spielplatz ein.

Bornitz/MZ. - Wann geht es endlich los? Aufgeregt hüpfen die zwölf Mädchen und Jungen aus dem Zwergenhaus Bornitz von einem Bein aufs andere, sie zappeln rum und können es kaum erwarten. Ein rotes Band trennt die Steppkes vom neuen Karussell auf dem Spielplatz. Dann bekommen sie eine Bastelschere in die Hand und dürfen das Band selber durchschneiden und flugs sitzen alle im Karussell, drehen sich und jauchzen froh. Bornitz – das kleine familienfreundliche Dorf in der Elsteraue – ist jetzt um eine Attraktion reicher.