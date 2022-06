Einsatz für sauberes Zeitz: Jeder Zeitzer kann jeden Tag etwas für Ordnung und Sauberkeit tun

Müllprobleme gibt es viele in Zeitz, hier in der Schützenstraße.

Zeitz/MZ - Am Samstag, 2. April, wird in Zeitz geputzt. Die Stadt hat zum großen Frühjahrssubbotnik aufgerufen. Treffpunkt ist am Rathaus, von da aus schwärmen die Helfer, versehen mit Müllsäcken, Papierzangen und Handschuhen aus. Jens Staate, der stellvertretenden Leiter des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit, der den Frühjahrsputz koordiniert, wird nach der Aktion die mit Unrat gefüllten Säcke gemeinsam mit seinem Team an den vereinbarten Orten abholen. Aber der Frühjahrsputz ist nicht nur auf die Kernstadt beschränkt, wie Stadt-Pressesprecher Lars Werner betont.