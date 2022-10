Zeitz/MZ - Unbekannte Sprayer haben in der Nacht zu Freitag einen in der Friedensstraße in Tröglitz abgestellten Pkw mit Farbe besprüht. Das teilte die Polizei mit. Der Wagen war an der Fahrerseite und am Heck mit Sprühfarbe verunstaltet worden. Zum Sachschaden an dem Fahrzeug machte die Polizei keine Angaben.