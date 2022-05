Eine Stimme entscheidet: Gartenabfälle dürfen in der Kernstadt Zeitz nicht mehr verbrannt werden

Für das Verbrennen von Gartenabfällen gibt es in der Kernstadt Zeitz keine Ausnahmegenehmigung mehr. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend.

Zeitz/MZ - Es war der dritte oder vierte Versuch in Folge, die Ausnahmegenehmigung vom deutschlandweit geltenden Verbrennungsverbot von Gartenabfällen zu beenden. Bisher waren alle Vorlagen an einer mehr oder minder knappen Mehrheit, die das ablehnte, im Stadtrat gescheitert. Nun stand eine erneute Abstimmung an.