In der Heinrich-Heine-Straße in Zeitz sind drei Küken in den Straßengully gefallen. Ein Gärtner hat sie zufällig entdeckt und aus dem Abfluss gerettet.

Zeitz/MZ. - Diesen Dienstagmorgen wird André Jungk nicht so schnell vergessen. Der Gärtner ging zu Fuß durch die Heinrich-Heine-Straße in Zeitz, als er ein aufgeregtes Schnattern hörte. „Zuerst sah ich eine Entenfamilie mit acht Küken auf der Wiese. Doch das Geschnatter kam nicht von ihnen“, erzählt André Jungk. So folgte er seinem Gehör und ging weiter die Straße entlang. „In einem Straßenablauf entdeckte ich dann drei Küken, die durch das Gitter in den Gully gefallen waren“, erzählt der Gärtner weiter.