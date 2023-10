Hunderte Zeitzer waren schon zur Eröffnung des Stadtfestes unterwegs und bester Stimmung. Was auf dem Altmarkt los war und wie es weitergeht.

Ein Hammerschlag von OB Christian Thieme - und in Zeitz ist Zuckerfest

Eröffnung Zeitzer Zuckerfest: OB Christian Thieme zapft das Fass Freibier an. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ - Das zwölfte Zeitzer Zuckerfest ist eröffnet. Wie es Tradition ist, griff Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) zum Hammer, um das Fass Freibier anzuzapfen.

„Ein Schlag“, hatte er verkündet, und er sollte recht behalten. Beim Bierzapfen bekam er Unterstützung von Veranstalter Martin Exler von Hex.Event und Zucker-Susi. Die ersten Gläser Bier gingen an Gäste aus der Partnerstadt Detmold, die zum Stadtfest angereist sind. Unmittelbar danach begann der Festtrubel auf dem Altmarkt, dem Roßmarkt und an der Alten Mälzerei.

Während auf der großen Bühne die Radio-SAW-Party gefeiert wurde und die Band Swagger zu später Stunde als Stimmungsmacher angekündigt war, blieb es in diesem Jahr auch auf dem Roßmarkt nicht still. Radio Saalewelle begrüßte hier die Festbesucher schon einen Tag eher. Das war ein Wunsch der Festgäste im letzten Jahr. An diesem Samstag geht es ab 10 Uhr auf allen Märkten mit Programm, Markttreiben – und dem Riesenrad los.