Aus dem Burgenlandkreis haben sich insgesamt 18 Dörfer am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. Sie sind am Mittwoch gewürdigt worden.

Spora/Taucha/MZ/ank. - Die Dörfer Spora und Reichardtswerben haben den zwölften Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch im Volkshaus Taucha überreichten Landrat Götz Ulrich (CDU) und Gert Zender, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, den Vertretern der Siegerdörfer ihre Auszeichnungen. Beide Orte wurden mit Gold prämiert und werden den Burgenlandkreis nun beim Landesentscheid vertreten.

Neben den genannten Auszeichnungen erhielten laut Kreisverwaltung die Gewinnerdörfer je 500 Euro von der Sparkasse Burgenlandkreis. Zusätzlich stiftete die kreiseigene Gesellschaft für ökologische Sanierungs- und naturnahe Fremdenverkehrs-Infrastrukturprojekte (Gesa) den Dörfern je zwei Holzbänke und einen Tisch für öffentliche Plätze.

18 Dörfer beteiligen sich im Burgenlandkreis am Dorfwettbewerb

Insgesamt hatten 18 Dörfer am Wettbewerb teilgenommen. Zehn Dörfer wurden mit dem Silberrang ausgezeichnet. Sie erhielten jeweils 200 Euro von der Sparkasse und dürfen sich ebenfalls über eine Holzbank von der Gesa freuen. Die sechs mit Bronze prämierten Dörfer erhielten jeweils 100 Euro und erhalten ebenfalls eine Holzbank.

Alle teilnehmenden Dörfer bekommen darüber hinaus eine Teilnahmeprämie von 800 Euro vom Land Sachsen-Anhalt. Zusätzlich erhalten alle 18 Dörfer ein Vogelhäuschen und einen Baum – wahlweise eine Linde oder eine Eiche –, die im Frühjahr von der Kreisstraßenmeisterei gepflanzt werden von der gemeinnützigen Weißenfelser Integra GmbH.

Jugendklub und Engagement der Menschen beeindrucken die Jury beim Dorfwettbewerb

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird alle drei Jahre ausgetragen. In den vergangenen Monaten besuchte eine Jury die teilnehmenden Dörfer, um sich ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten und dem Leben in den Gemeinden zu machen. Besonders beeindruckt hatten die Juroren die Orte Spora und Reichardtswerben. Reichardtswerben überzeugte unter anderem durch seine drei Sportvereine mit insgesamt rund 270 Mitgliedern, seine regelmäßigen Veranstaltungen und die drei ehrenamtlich gepflegten Dorfteiche, die als Treffpunkte und Orte der Ruhe dienen. Spora punktete laut Kreis bei der Jury mit seinem seit über 30 Jahren bestehenden Jugendclub und dem Engagement junger Menschen im Dorf. Besonders hervorgehoben wurden die zwei Kinderbürgermeisterinnen von Spora, die sich aktiv in die Ortsgestaltung einbringen. Auch die Sporaer Vereine trugen mit ihrem Einsatz zum Erfolg des Dorfes bei. Für Spora war es nicht der erste Sieg.