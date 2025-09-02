Seit Anfang des Jahres ist Laura Schüler Pressesprecherin der Sparkasse Burgenlandkreis. Woher sie kommt und was sie bewegt.

Aufgeschlossen, humorvoll, empathisch und loyal – so beschreibt sich Laura Schüler selbst.

Zeitz/MZ. - „Ich fühle mich hier angekommen“, sagt Laura Schüler und lächelt zufrieden. Seit Januar dieses Jahres ist die 25-Jährige Pressesprecherin der Sparkasse Burgenlandkreis und damit Nachfolgerin von Dr. Verena Fischer, die in den Ruhestand getreten ist. Nach dem Abitur am Gymnasium in Laucha schloss die junge Frau ihr Studium in Bankwirtschaft und Bankmanagement mit dem Bachelor ab.