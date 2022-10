Polizisten haben in Zeitz einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeitz/MZ - Einen E-Scooter-Fahrer, der in der Tröglitzer Straße in Zeitz unterwegs war, haben Polizisten am Mittwochmorgen kontrolliert und dann aus dem Verkehr gezogen. Wie das Revier mitteilte, war der E-Scooter nicht versichert und der Fahrer stand unter Drogen. Er wurde zur Blutentnahme mitgenommen.