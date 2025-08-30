Bevor ein Mann in Zeitz mit einem E-Scooter fuhr, hat er Alkohol getrunken. Das war aber nicht sein einziges Vergehen.

Zeitz/MZ/ank - Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz für sein Fahrzeug war in der Nacht zum Samstag der Fahrer eines Elektrorollers in Zeitz unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Halle dazu am Samstag mitteilte, war er am Freitag kurz vor Mitternacht in der Albrechtstraße von Polizisten kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest habe dabei einen Wert von 1,3 Promille ergeben. Daraufhin seien eine Blutprobenentnahme angeordnet und entsprechende Anzeigen gefertigt worden.