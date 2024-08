Ist die Grundschule Kretzschau in Gefahr? Die Bildungsministerin will die Schülerzahlen ab 2027 erhöhen, dann könnte es für diese Schule eng werden. Nicklas Kurzweil ging hier in die Schule, gehört heute zum Gemeinderat und möchte für den Erhalt seiner Schule kämpfen.

Foto: René Weimer