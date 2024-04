Musikschule Klangkiste lädt am Samstag zum Frühlingskonzert in das Hyzet Klubhaus.

Zeitz/MZ. - Die Musikschule Klangkiste feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und passenderweise geht es am 20. April mit dem Frühlingskonzert im Hyzet-Klubhaus los. Ab 15 Uhr stellen sich vor allem die jüngsten Nachwuchs-Talente vor, angefangen mit den Kindern aus der musikalischen Früherziehung bis zu den Preisträgern des Wettbewerbes Jugend musiziert. Sylvia Beck, Leiterin und Lehrerin der Klangkiste, freut sich vor allem auf viele Eltern und Großeltern, die vielleicht den ersten Auftritt des Nachwuchses miterleben möchten. Eine musikalische Geburtstagsfeier steigt dann am 7. Juni im Gasthof Roter Löwe in Predel. Es gibt eine Festveranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum. Diese ist vor allem für Schüler, Eltern, Partnern und Freunden der Klangkiste gedacht.

Am 15. Juni folgt ein großes Jubiläumskonzert in der Zeitzer Michaeliskirche. Dort musizieren die verschiedenen Orchester der Musikschule, also das Gitarrenorchester Saitenwechsel unter Leitung von Sylvia Beck, das Gemischte Orchester sowie das Klarinetten- und Saxofonorchester unter Leitung von Hubert Beck. Er ist in Zeitz aufgewachsen, studierte an der Hochschule für Musik in Weimar. Seine Frau Sylvia stammt aus Chemnitz und studierte ebenfalls Musik in Weimar. Im Jahr 2004 gründete das Ehepaar gemeinsam die Musikschule Klangkiste. Sie sitzt heute im Platanenweg 31.