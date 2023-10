Spielzeug in einer Buddelkiste. In Zeitz hatten es in diesem Jahr schon Diebe auf den Inhalt eines Sandkastens abgesehen.

Zeitz/MZ - Sowohl am Lindenplatz als auch von einem Spielplatz nahe der Wendischen Straße in Zeitz sind jetzt Spielgeräte demontiert worden. Das hatte Fragen zur Folge, mit denen sich Bürger an die Mitteldeutsche Zeitung wandten. Die MZ gab sie an die Stadtverwaltung weiter. Deren Sprecher Lars Werner bestätigte den Rückbau und er sagte, dass er geschehen sei, um die Sicherheit auf den Plätzen zu erhalten. Gleichzeitig sagte Werner, dass auch auf Spielplätzen in Zangenberg und Am Elsterhang Demontagen erfolgen müssten.