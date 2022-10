In Zeitz sind Diebe in eine Bildungseinrichtung eingebrochen.

Zeitz/MZ - Zwei Fernsehgeräte haben Diebe erbeutet, die im Laufe des zurückliegenden Wochenendes in Zeitz in eine Firma eingebrochen sind. Wie das Polizeirevier mitteilte, waren die unbekannten Täter in der Alten Werkstraße in die Räume einer Bildungseinrichtung eingestiegen.