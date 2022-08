Nach einem Garageneinbruch in Zeitz ist die Polizei vor Ort.

Zeitz/MZ - Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in der Tröglitzer Straße in Zeitz eine Garage aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist nach den ersten Erkenntnisse aus der Garage nichts gestohlen worden. Allerdings wurde der Diebstahl eines Mountainbikes angezeigt, das auf dem Hof des Grundstücks abgestellt war.