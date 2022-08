Diebe sind in eine Garege in Droyßig eingebrochen - sie hatten es auf mehrere Kästen Bier und ein Fahrrad abgesehen.

Bier und ein Fahrrad erbeuteten Diebe in Droyßig.

Droyßig/MZ - Ein Fahrrad sowie mehrere Kästen Bier sind aus einer Garage in der Lindenstraße in Droyßig gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter außerdem, in andere Garagen einzubrechen.

Der exakte Tatzeitpunkt ist der Polizei nicht bekannt.