Die Basketball-Profis des Syntainics MBC Weißenfels trainierten am Montag mit Kindern in der Zeitzer Grundschule Elstervorstadt – hier Daniel Zdravevski.

Zeitz/Mz. - Am Sonntagnachmittag sicherten Michael Devoe mit 18 Punkten und Spielmacher Charles Callison mit 14 den fünften Pflichtspielsieg in Serie für den Syntainics MBC aus Weißenfels. Und schon am Montagvormittag standen drei Profi-Spieler und ein Trainer des aktuell formstärksten Teams der Basketball-Bundesliga in der Zeitzer Grundschule der Elstervorstadt auf dem Parkett. Die Profis gaben sich unkompliziert und sehr nahbar, spielten mit den 25 Mädchen und Jungen der Klasse 4a Basketball. „Ich habe das Gefühl, dass hier einige Kinder schon sehr gut spielen können“, sagt MBC-Spieler Daniel Zdravevski. Er überragt alle auf dem Zeitzer Parkett, denn er ist 2,07 Meter groß.