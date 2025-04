DB baut am Zeitzer Bahnhof Deutsche Bahn baut in den nächsten Jahren ein elektronisches Stellwerk in Zeitz: Wann es richtig laut wird

Nach den vorbereitenden Arbeiten im vergangenen Jahr gehen die Arbeiten am Bahnhof in Zeitz jetzt weiter. Warum die Stellwerks- und Signaltechnik so wichtig ist.