Dort, wo der Zangenberger Tunnel stand, stehen jetzt drei neue Bahnbrücken. Noch im Oktober fahren die Züge nach Leipzig und Weißenfels darüber. Welche Massen bewegt wurden.

Mammutprojekt der DB: Drei neue Brücken und ein Schuttberg in Zeitz - welche Dimension der Bau hat

Das Foto zeigt sehr gut, was in Zeitz wirklich passierte: Links die im Juni eingeschobene Brücke mit Gleis, wo auch schon Züge fuhren. Rechts warten die zwei neuen Brücke darauf, dass sie an ihren Platz geschoben und an die Gleise angebunden werden.

Zeitz/MZ. - Wie sah das eigentlich mit dem 100 Meter langen Bahntunnel in Zangenberg aus? An seiner Stelle erheben sich jetzt drei lichte, moderne Brückenbauwerke. Eines war bereits im Juni eingeschoben worden. Die beiden anderen waren in dieser Woche dran. Das Mammutprojekt der Deutschen Bahn neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu.